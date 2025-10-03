Exministro José Arista postularía al Senado por Fuerza Popular

El exministro de Economía y Finanzas, José Arista, podría participar en las próximas Elecciones generales que se llevarán a cabo en julio del próximo año, y nada más y nada menos que por el partido Fuerza Popular.

Y es que en diversos puntos de la región Amazonas se han registrado varias pintas y paneles publicitarios anunciando la candidatura del extitular del MEF, quien postularía al Senado por el fujimorismo.

Cabe precisar que días previos se rumoraba que el exministro Arista estaba en conversaciones con Alianza Para el Progreso (APP), sin embargo, las negociaciones se habrían truncado y Arista Arbildo se pondría la camiseta naranja.

FECHA LÍMITE

Cabe precisar que el próximo lunes 13 de octubre vence el plazo para que las autoridades y altos funcionarios públicos que deseen postular en los comicios del 2026 renuncien a sus actuales cargos.