César Acuña consultará "con su almohada" si postulará a la presidencia en las elecciones 2026

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, admitió que todavía no tiene una decisión tomada respecto a una eventual postulación a la presidencia de la República en 2026. Consultado sobre el tema, aseguró que se trata de una determinación que requiere análisis profundo, pues implica una “gran responsabilidad” y no puede resolverse de manera precipitada.

“Con la almohada”: así tomará su decisión

Acuña señaló que el tiempo aún le permite evaluar su futuro político, y que su elección final dependerá de un proceso de reflexión personal. “Las grandes decisiones se toman a veces en un segundo. Todavía hay tiempo para meditarlo, todavía hay tiempo para revisarlo bien porque es una gran responsabilidad. No es una decisión fácil”, expresó. Ante la pregunta de qué definirá su postulación, respondió con ironía: “Con la almohada. Habrá que conversarlo con la almohada”.

Entre la presidencia y el Senado

Si bien no ha confirmado una candidatura específica, el líder de Alianza para el Progreso tiene dos alternativas sobre la mesa: renunciar al gobierno regional de La Libertad para postular a la presidencia o encabezar la lista al Senado. Esta última opción le permitiría mantener presencia política en caso de no alcanzar el sillón presidencial.

Una decisión clave para APP

El futuro de César Acuña será determinante para el rumbo de su partido en los comicios de 2026. Su nombre podría encabezar la fórmula presidencial o, en su defecto, convertirse en el principal referente de la lista al Parlamento bicameral. Por ahora, la decisión sigue en suspenso y, según sus propias palabras, será definida tras un proceso de reflexión personal.