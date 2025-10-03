Elmer Schialer sobre posible renuncia de ministros para postular a elecciones: No perjudica al gabinete

El canciller Elmer Schialer Salcedo descartó que las eventuales renuncias de ministros para postular a las elecciones generales del próximo año perjudiquen al gabinete. Asimismo, defendió el derecho constitucional de los funcionarios a candidatear.

Sostuvo que no se trata de algo cuestionable ni antiético, sino de un derecho que asiste a los ciudadanos. Señaló que, si un ministro decide retirarse para candidatear, "está en su derecho y no creo que eso genere convulsión en el Consejo de Ministros".

UNOS DÍAS

Como se sabe, el último miércoles Juan Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, trascendió que su decisión era porque tiene la intención de candidatear al Congreso, y ya estaría evaluando el partido político con el que postularía.

Al respecto, en la víspera el ministro de Salud, César Vásquez Sánchez, señaló que aún no ha evaluado una posible renuncia al cargo. Indicó que todavía tiene unos días para tomar una decisión al respecto. La fecha de inscripción vence la próxima semana.