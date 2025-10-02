Paro de transportistas: dirigentes piden 'Grupo de élite' contra las extorsiones

Este jueves 2 de octubre se realizó un nuevo paro de transportistas en Lima y Callao como medida de protesta contra las constantes extorsiones sufridas por este sector y también porque ellos consideran que desde el gobierno central, Congreso, PNP y demás autoridades se realizan pocas acciones para erradicar estos crímenes.

En ese sentido, el presidente del Congreso, José Jeri, mantuvo una reunión con diferentes dirigentes que duró alrededor de una hora. Uno de los principales planteamientos por parte de los manifestantes fue la creación de un 'Grupo de élite' especial que se enfoque en combatir a los extorsionistas.

Héctor Vargas, presidente de Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano Lima y Callao brindó más detalles de esta reunión indicado que dicha unidad deberá estar "Compuesta por la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía y el Poder Judicial, pero con los mejores elementos de cada institución con sueldos altos y un control recurrente de Sunat, Contraloría y que pasen constantemente por el polígrafo".

Ministerio del Interior no aprueba esta medida

Por otro lado, en una conferencia de prensa dada por la Presidencia del Consejo de Ministros el pasado miércoles 1 de octubre, el ministro del Interior, Carlos Malaver se manifestó en contra de esta propuesta por carecer de sustento.