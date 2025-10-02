Juan José Santiváñez postularía al Congreso con Alianza Para el Progreso

La noche del miércoles 1 de octubre generó sorpresa en el gabinete de Dina Boluarte la renuncia de Juan José Santiváñez al cargo de ministro de Justicia, puesto en el que había sido designado hace más de un mes. Su dimisión se produce a pocos días de que el Pleno del Congreso debatiera una segunda moción de censura en su contra, programada para este viernes.

Uno de los motivos de su salida estaría vinculado a sus intenciones de postular al Congreso en las próximas elecciones de 2026 como diputado. Según trascendió, Santiváñez lo haría a través de Alianza Para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña Peralta, el cual ya habría iniciado conversaciones para sumarlo a sus filas.

La renuncia de Santiváñez marca un precedente en el Ejecutivo, dado que no sería el único integrante del gabinete de Dina Boluarte con aspiraciones electorales.

OTROS MINISTROS EVALÚAN DEJAR SUS CARGOS PARA POSTULAR EN 2026

De acuerdo con fuentes políticas, ministros como César Vázquez, titular de Salud, y Morgan Quero ministro de Educación, no descartan participar en los próximos comicios de abril de 2026, por lo que estarían evaluando renunciar a sus cargos en los próximos días.