Juan Manuel Cavero Solano juró como ministro de Justicia y Derechos Humanos

Foto Andina

ACTUALIZACIÓN

Juan Manuel Cavero Solano es el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, tiene amplia experiencia en el sector público; ha desempeñado cargos directivos y de alta responsabilidad en diversas entidades.

Fue Intendente Nacional de Asesoría Legal en la SUNAT, Gerente de Asesoría Jurídica en EMAPE, Gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica en el Gobierno Regional del Callao y Subdirector de Sanciones en la ATU, entre otras cargos.

Foto Perú 21

NOTA ANTERIOR

Según el comunicado de la presidencia de la República, la ceremonia se desarrollará a las 9:30 a.m. en la sala Eléspuru de Palacio de Gobierno.

Dina Boluarte Zegarra tomará juramento al nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos en reemplazo del renunciante Juan José Santiváñez Antúnez.

MÁS MINISTROS

Su salida se registra previos al cierre del plazo (13 de octubre) para que los funcionarios dejen sus cargos en caso quieran candidatear en los próximos comicios.

Conocida la renuncia de Santiváñez trascendió que otros ministros de Estado también se alejarían con igual propósito de postular a las elecciones del 2026.