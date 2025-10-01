Premier Arana invoca a que manifestantes sean juzgados como integrantes de organización criminal

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, advirtió que las agresiones contra efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) no serían hechos aislados, sino que responderían a la actuación de una presunta organización criminal.

“Aquí existe una mente criminal que organiza a las personas, les proporciona artefactos e insumos y, en su momento, los dispara contra la policía. Esto es organización criminal que tiene demandas distintas a las que son objeto de la convocatoria”, señaló el premier, quien exhortó a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo a procesar estos actos bajo esa tipificación y no como simples episodios de violencia.

Arana precisó que en las últimas agresiones contra agentes del orden se utilizaron fuegos artificiales, tecnopor y sustancias que generan quemaduras al adherirse al cuerpo, descartando que se trate únicamente de reacciones espontáneas de manifestantes.

LLAMADO A LOS JÓVENES

El jefe del Gabinete también hizo un llamado a los jóvenes para no dejarse manipular por estos grupos violentos. “Inmediatamente deberían advertir al fiscal o al policía que hay violentistas infiltrándose en la protesta”, enfatizó.