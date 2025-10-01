Juan José Santiváñez renunció al cargo de ministro de Justicia

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez Antúnez, presentó su renuncia al cargo la noche de este miércoles 1 de octubre, el cuál asumió desde el pasado 23 de agosto.

La renuncia del saliente titular del MINJUSDH se da apenas dos días antes de que el Pleno del Congreso de la República debata la moción de censura en su contra, iniciativa impulsada por la congresista Susel Paredes (Bloque Democrático), el cual fue presentado con 35 firmas.

Apenas una hora antes de confirmarse la renuncia de Santiváñez Antúnez, el Congreso confirmó en su cuenta de X que la moción de censura en su contra entró en la agenda del Pleno de este viernes para su debate y posterior votación.

¿POSTULARÁ EN LAS ELECCIONES?

Con su renuncia, crecen los rumores sobre una candidatura del ahora exministro de Justicia en las elecciones generales del próximo año. El ahora exfuncionario venía siendo vinculado con Alianza Para el Progreso (APP) con miras a los próximos comicios.

Cabe precisar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que el próximo lunes 13 de octubre vence el plazo para que las autoridades y altos funcionarios que deseen postular el próximo año presenten su renuncia a sus actuales cargos.