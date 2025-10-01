Paro de transportistas: MTC asegura que 80% de empresas de transporte no acatará medida de fuerza

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, aseguró este miércoles que el 80% de los transportistas de Lima y Callao no se sumará al paro anunciado para este jueves y que el servicio se mantendrá con normalidad. El titular del MTC afirmó que los gremios formales han reafirmado su compromiso con el diálogo y con la lucha contra la informalidad.

“Estoy aquí con los transportistas formales que representan al 80% del sector y que no creen en paros. Creen en el diálogo y la concertación. Son empresarios que, pese a las extorsiones, seguirán trabajando por el país”, señaló Sandoval durante una reunión de trabajo con representantes del gremio de transportistas.

El ministro también destacó que su gestión no negociará con la informalidad y subrayó que todos los viernes se realizarán mesas técnicas entre el MTC, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), Sutran y los transportistas formales para impulsar acuerdos que fortalezcan la formalidad y mejoren el servicio para los usuarios. “No habrá paro. El transporte seguirá funcionando para que los ciudadanos puedan movilizarse con seguridad y confianza”, puntualizó.

TRABAJARÁN CON NORMALIDAD

Por su parte, Martín Ojeda, representante de los transportistas, aseguró que mañana laborarán con normalidad. Añadió que empresarios, propietarios y operadores están cansados de convocatorias a paros que responden a “intereses subalternos” y reiteró que el servicio se mantendrá para la población sin interrupciones.