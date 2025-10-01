Raúl Noblecilla califica de "absurdo" informe que recomienda inhabilitar a Betssy Chávez

Raúl Noblecilla, abogado de la expremier Betssy Chávez, se pronunció sobre el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a su clienta, que será debatido el día de hoy en el Pleno del Congreso.

A través de su cuenta en la plataforma X, la defensa legal de Chávez Chino confirmó su presencia en el hemiciclo de sesiones para ejercer la defensa de su patrocinada y calificó de "absurda" la denuncia en su contra.

"Hoy estaremos en el Congreso defendiendo los derechos de Betssy Chávez. El Pleno votará el levantamiento del antejuicio político en una absurda denuncia armada por la nefasta Patricia Benavides, para sostener una persecución política sistemática contra los referentes del pueblo y de la democracia", se lee en el tuit.

SOBRE EL INFORME

Cabe precisar que Betssy Chávez es acusada por los presuntos delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias agravado y aprovechamiento indebido del cargo durante su gestión como exministra de Trabajo y exministra de Cultura.