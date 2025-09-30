Dina Boluarte asegura que Perú es líder en Sudamérica pese a ola de inseguridad

En medio de una creciente ola de extorsión, sicariato y robos, la presidenta Dina Boluarte aseguró que el Perú se encuentra entre los países mejor posicionados de Sudamérica, destacando la fortaleza de la economía, la baja inflación y la reducción de la pobreza multidimensional.

“Nuestro compromiso es trabajar por nuestros compatriotas y dejar un país confiable para las inversiones”, afirmó la mandataria durante la clausura del curso Aprende a Emprender, iniciativa destinada a fortalecer las habilidades de los peruanos para iniciar negocios.

RECHAZO CIUDADANO

Sin embargo, sus declaraciones generaron un fuerte rechazo ciudadano. Vecinos señalaron que las palabras de la presidenta no reflejan la realidad que viven a diario, marcada por violencia, sicariato y robos. “Eso es mentira, ella no vive en su realidad, es una presidenta inepta”, expresó un ciudadano; otro añadió: “Hay demasiada delincuencia, seguro ella vive en otro planeta”.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, aclaró que los comentarios de la presidenta estaban dirigidos a los inversionistas mineros y no a toda la población. Por su parte, el ministro de Educación, Morgan Quero, atribuyó las críticas a lo que calificó como acoso mediático y fake news que afectarían la percepción del país.