Congresistas alertan sobre riesgos en traslado de reclusos de máxima peligrosidad a Ancón II

Los internos más peligrosos del país, entre ellos Victoy Polay Campos, exlíder del grupo terrorista MRTA, y subversivos como Óscar Ramírez Durand (“Camarada Feliciano”), Eleuterio Flores Hala (“Camarada Artemio”), así como el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, serán trasladados desde la Base Naval del Callao hacia el penal de máxima seguridad Ancón II una vez que venza el convenio vigente entre la Marina de Guerra y el INPE.

REACCIONES

El traslado ha generado preocupación entre parlamentarios. Luis Aragón, de Acción Popular, señaló que el fin del convenio “no ofrece ninguna garantía” para el resguardo de los sentenciados y propuso una extensión del acuerdo para asegurar la seguridad de los internos.

Por su parte, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, indicó que el penal de Challapalca podría ser una alternativa segura, siempre que se acondicione un área especial para aislar a estos reclusos de alto riesgo.

Mientras tanto, José Williams Zapata, de Avanza País, coincidió en la necesidad del traslado, pero advirtió que si el nuevo centro no cumple con las medidas de seguridad necesarias, podría convertirse en un riesgo para el país.