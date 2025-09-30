Óscar Arriola tras asumir comandancia general de la PNP: “Vamos a limpiar nuestra institución policial”

La presidenta Dina Boluarte volvió a pronunciarse sobre las últimas protestas en su contra y esta vez aseguró que detrás de las movilizaciones habría intereses políticos. “Ellos que no aman la patria, aquellos que siempre han trabajado de la teta del Estado. Hoy sus manotazos de ahogado mueven a un grupo de estudiantes”, declaró durante un acto oficial, en el que minimizó la participación de los jóvenes en las calles.

Las declaraciones de la mandataria se dieron en el marco de la ceremonia de reconocimiento y relevo de funciones del nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú. En el evento, el teniente general Óscar Arriola asumió la dirección de la institución, en reemplazo del suspendido general Víctor Zanabria.

En su discurso, Arriola garantizó el respeto al derecho de protesta, pero advirtió sobre la presencia de infiltrados que buscan generar violencia. “Pueden salir 10 mil o 30 mil y vamos a garantizar que no suceda nada, pero si permitimos que se infiltren personas que necesiten un muerto para desestabilizar, nosotros vamos a actuar con la Constitución y las leyes”, sostuvo.

LUCHA CONTRA LA EXTORSIÓN

El nuevo jefe de la PNP anunció que una de sus principales líneas de trabajo será la lucha frontal contra la extorsión, para lo cual se articularán esfuerzos con el sector privado, en especial con empresas de telefonía y entidades financieras. Además, aseguró que en su gestión se realizará una “limpieza integral” dentro de la institución, a fin de erradicar a los malos elementos vinculados a organizaciones criminales.