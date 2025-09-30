Morgan Quero minimiza para de transportistas: "¿Están seguros que va a haber un paro este jueves?"

El ministro de Educación, Morgan Quero, se pronunció sobre el nuevo paro de transportistas convocado para este jueves 2 de octubre, donde gremios de transporte público alzarán su voz de protesta cansados de la ola de extorsiones y sicariato que golpea a los trabajadores de dicho rubro.

Consultado sobre la posibilidad de realizar clases virtuales, el titular del Minedu minimizó la movilización convocada para este jueves y puso en duda su realización, asimismo, confirmó que las clases escolares se llevarán a cabo de forma presencial.

"No (habrá virtualidad) ¿Ustedes están seguros que va a haber un paro este jueves?, entonces les reitero, nosotros estamos en coordinación permanente con el Ministerio de Transportes y con el Ministerio del Interior, se tomarán las medidas pertinentes", dijo.

UNIVERSIDADES RECURREN A VIRTUALIDAD

Cabe precisar que algunas universidades ya han anunciado clases virtuales para el día jueves ante el paro de transportistas, entre ellas la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y se espera que con el paso de las horas otras casas de estudio recurran a esta medida.