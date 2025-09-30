Dina Boluarte envía mensaje a la Generación Z: “No se dejen manipular por los que odian la patria”

Luego de que el último fin de semana se registrara dos movilizaciones encabezadas por la Generación Z en el Centro de Lima, Dina Boluarte decidió pronunciarse sobre lo acontecido y envió un mensaje a las jóvenes que se hicieron presente en las protestas.

Durante una actividad oficial en Puente Piedra, la mandataria hizo un llamado a los ciudadanos que salen a manifestarse a las calles de la capital para que no hagan caso a las personas que buscan generar un caos en el territorio nacional.

“Queridos jóvenes y estudiantes no se dejen manipular por aquellos que odian la patria, pero no salgan a dar malos ejemplos, a sus hijos, hermanos y vecinos, destrozando los bienes públicos y privados”, comentó la jefa de Estado.

HABRÍAN INFILTRADOS EN LAS MANIFESTACIONES

El nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, mencionó que dentro de las manifestaciones que se vienen realizando en Lima, existen personas infiltradas que buscan que se generen muertes.