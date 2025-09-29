Premier Arana dice que medios deben coordinar con ministerios tras agresiones a periodistas en protestas

El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, se pronunció por la represión ejercida por la Policía Nacional (PNP) contra periodistas durante las protestas de la denominada ‘Generación Z’ en Lima.

Durante una rueda de prensa tras su salida del Congreso, Arana expresó sus disculpas si algún comunicador resultó afectado y subrayó la necesidad de establecer mecanismos claros de coordinación entre la prensa y los ministerios.

“Desde el Ejecutivo pido disculpas si hubo excesos contra algún periodista, creo en los protocolos, cuando hay operativos, se trabaja de manera coordinada con la prensa para evitar este tipo de acciones”, declaró.

La reacción del Ejecutivo se produjo luego de la denuncia pública de la Asociación de Fotoperiodistas del Perú (AFPP), que cuestionó “el uso desproporcionado de la fuerza por efectivos” policiales durante la cobertura de las manifestaciones.