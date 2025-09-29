Comisión de Ética pide explicaciones a Héctor Valer por escupir a periodista en Juliaca

Un nuevo escándalo protagonizó el congresista Héctor Valer, quien escupió al periodista Max Lanza durante un evento público en la ciudad de Juliaca. El incidente ocurrió luego de que el comunicador le exigiera aclarar sus declaraciones en las que vinculaba a los fallecidos en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte con la organización terrorista Sendero Luminoso.

En un primer momento, Lanza le preguntó si se ratificaba en haber mostrado en el Congreso fotografías de los fallecidos junto al símbolo de la hoz y el martillo. Visiblemente incómodo, Valer evitó responder y se retiró, mientras el periodista lo cuestionaba por “terruquear” a los manifestantes. Acto seguido, el legislador regresó y, alterado, le escupió directamente al rostro.

El hecho fue grabado por otros reporteros presentes, pese a que miembros del equipo de Valer intentaron impedir la difusión del video e incluso arrebatar celulares a la prensa. “No puede haber políticos que escupan en la cara. Ningún ser humano merece eso”, declaró Lanza tras el ataque, denunciando que el parlamentario perdió el control cuando se le insistió con preguntas.

COMISIÓN DE ÉTICA

El comportamiento de Valer ha generado un amplio rechazo ciudadano y un pronunciamiento de la Comisión de Ética del Congreso, que le pidió explicaciones al parlamentario . Distintas voces del sector periodístico también han condenado la agresión, considerándola una afrenta contra la libertad de prensa y la convivencia democrática.