Martín Vizcarra califica de persecución política acusación constitucional en su contra

Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, se ubica en el tercer lugar en la última encuesta de intención de voto publicada por Ipsos, con un 7%, empatado técnicamente con Keiko Fujimori.

Martín Vizcarra, líder del partido Perú Primero, descartó que este resultado se deba a confusión entre los votantes. “Mario mide 1.70 y yo mido 1.90, son personas completamente diferentes. Lo que finalmente quiere decir la población es que elige un candidato del partido Perú Primero. El partido ya tiene un fuerte respaldo a nivel nacional, independientemente de quién sea el candidato”, señaló.

El exmandatario también criticó la reciente decisión de la Comisión Permanente del Congreso de acusarlo constitucionalmente por el presunto nombramiento indebido de Daniel Soria como Procurador General del Estado en 2020. Vizcarra aseguró que la medida tiene motivaciones políticas de cara a las elecciones generales de 2026. “Este Congreso, controlado por Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza Para el Progreso, me ve como un peligro para sus aspiraciones presidenciales. Estas decisiones no son más que una persecución política”, afirmó.

INHABILITACIONES

Martín Vizcarra mantiene tres inhabilitaciones vigentes para ejercer funciones públicas: una de cinco años por presuntos vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones, y dos de diez años, por la vacunación secreta durante la pandemia de COVID-19 y por el cierre del Congreso en 2019.