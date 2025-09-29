Mario Vizcarra aparece en el podio de preferencias electorales: advierten confusión con su hermano Martín

Una reciente encuesta nacional de Ipsos reveló que Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, figura entre los tres primeros lugares de intención de voto para las elecciones generales del 2026. Según el estudio, alcanza el 7% de las preferencias, en un empate técnico con Keiko Fujimori (7%) y por debajo de Rafael López Aliaga, quien lidera con el 10%.

El ingreso de Mario Vizcarra a la carrera electoral ha estado acompañado de especulaciones. En febrero, el propio Martín Vizcarra admitió que existía un “plan B” en caso no pudiera postular, aunque luego se rectificó asegurando que solo existe un “plan A”. Pese a estas declaraciones, tanto Martín como Mario han negado reiteradamente que la candidatura del hermano sea una estrategia encubierta de Perú Primero.

Para Guillermo Loli, director de estudios de opinión de Ipsos, los resultados reflejan principalmente una confusión de los votantes. “Cerca del 70% de quienes mencionaron a Vizcarra se referían al expresidente Martín, no a su hermano Mario”, explicó. Según el especialista, la similitud de los nombres y la recordación positiva de la gestión de Martín durante la pandemia influyen en esta tendencia.

PANORAMA ELECTORAL VOLÁTIL

No obstante, Loli advirtió que el panorama electoral aún es volátil. Un 62% de los encuestados afirmó que podría cambiar su voto en los próximos meses, lo que indica que estas cifras son solo un reflejo momentáneo de la coyuntura política. En ese contexto, la figura de Mario Vizcarra sigue generando debate, en medio de la incertidumbre sobre si su candidatura es propia o una extensión del capital político de su hermano expresidente.