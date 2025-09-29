Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Mario Vizcarra lideran intención de voto, según Ipsos

A menos de un año de que se realicen las elecciones generales del 2026, la encuestadora Ipsos compartió el fin de semana un sondeo sobre los candidatos que lideran la intención de voto. En primer lugar, se ubica el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga con un 10%.

El burgomaestre de la capital es secundado por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y el hermano del exmandatario Martín Vizcarra, Mario Vizcarra, ambos con un 7%. Fujimori y Vizcarra son seguidos por Carlos Álvarez.

¿QUIÉNES MÁS APARECEN EN LA ENCUESTA?

Phillip Butters, quien buscará llegar a Palacio de Gobierno el próximo año con Avanza País, se posiciona en el cuarto lugar con 3% de la preferencia ciudadana, mientras que, el quinto puesto está ocupado por el gobernador de La Libertad, César Acuña, con un 2%.

Cabe precisar que, Rafael López Aliaga, durante una entrevista con Carla Muschi en Panorama, aseguró que aún no define plenamente si intentará llegar al sillón presidencial el próximo año, por lo que, se tomará hasta el 13 de octubre, para confirmar o denegar su participación.