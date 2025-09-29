Héctor Valer niega haber escupido a periodista: "Seguramente ha salido alguna gota de saliva"

El congresista de Somos Perú, Héctor Valer, se pronunció tras el lamentable episodio que protagonizó en la ciudad de Juliaca, donde tuvo un fuerte altercado con un periodista, a quien terminó escupiéndole en la cara.

En declaraciones para Panamericana Televisión, el parlamentario y candidato al Senado por el partido del Corazón negó haber escupido al reportero con el cuál estaba discutiendo y aseguró que lo único que hizo fue "encararlo".

"De la encerrona que me hizo en ese momento (el periodista), empujé para salir y, como ustedes verán, me empuja para no seguir con mi camino. No escupí en ningún momento, lo que hice es encarar al periodista. El periodista dice que yo le he escupido porque, seguramente, ha salido alguna gota de saliva en el momento que estoy hablando", dijo.

¿POR QUÉ DISCUTIERON?

El tenso cruce de palabras se originó cuando un grupo de periodistas le consultaron al legislador sobre su opinión respecto a las muertes en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Al negarse a responder, algunos reporteros acusaron a Valer Pinto de "terruqueador", lo cuál enfureció al parlamentario.