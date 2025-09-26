Canciller Schialer aclara frase de Dina Boluarte sobre puerto de Chancay durante visita a la ONU

En entrevista con RPP, el canciller Elmer Schialer, calificó como exitosa la participación de la presidenta Dina Boluarte en el 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), “Tuvo tres intervenciones muy bien recibidas”, dijo.

El diplomático también aclaró la frase de la jefa de Estado relacionada al puerto de Chancay. Como se recuerda, en una reunión con empresarios, señaló una presunta molestia del presidente Donald Trump por la inauguración de dicho terminal.

"Ténganle fe al Perú. Mírennos con ojos de hermandad. No lo vamos a defraudar. Sé que a muchos, y sobre todo al presidente Trump, no les ha gustado que inauguremos el puerto de Chancay”, expresó Boluarte Zegarra desatando la controversia en nuestro país.

IMPUESTOS

Al respecto, Schialer Salcedo resaltó que las palabras de la presidenta de la República tuvieron lugar en "una actividad al margen, en un almuerzo con inversionistas norteamericanos y españoles”, no durante las actividades oficiales de las Naciones Unidas.

Asimismo, dijo que fue tras comentar la intención de "Estados Unidos de ponerle 60 % de impuestos a todo lo que saliera del puerto de Chancay rumbo a Estados Unidos, algo que no debe preocupar a los inversionistas pues estamos conversando con Estados Unidos sobre el tema".