Ministro de Agricultura: “En escasez, prioridad es dar agua a la minería antes que a la agricultura”

Durante la Convención Minera Perumin, el ministro de Agricultura y Riego, Ángel Manero, aseguró que en situaciones de escasez el agua debería destinarse primero a la minería y no a la agricultura. “Si tenemos que elegir entre darle agua a la agricultura o a la minería, debemos darle agua a la minería porque es la actividad que más flujo de caja le da al país. La agricultura puede esperar, pero un proyecto minero no espera”, señaló.

REACCIONES

Estas declaraciones generaron críticas inmediatas. El exministro Milton Von Hesse calificó los comentarios como “desafortunados” y advirtió que podrían incitar conflictos entre los sectores minero y agrario. “Desconoce la situación actual, pues la agricultura consume nueve de cada diez litros de agua disponible en el país”, enfatizó.

Por su parte, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, cuestionó que la postura del titular del Minagri contraviene la Ley de Recursos Hídricos, que establece un orden claro de prioridad: primero las personas, luego la vida animal, después la agricultura y finalmente las actividades extractivas. “Hay que ser respetuosos de la normatividad vigente”, señaló.

A pesar de las críticas, Von Hesse indicó que Manero permanecerá en el cargo, alegando que no existe fiscalización efectiva y que los ministros suelen responder a acuerdos políticos entre Ejecutivo y Congreso.