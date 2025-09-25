Mesa Directiva definirá admisibilidad de moción de censura contra Santiváñez entre el lunes y martes

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, José Jerí, se pronunció sobre la moción de censura presentada contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, iniciativa impulsada por la congresista Susel Paredes.

En declaraciones para Canal N, el también legislador de Somos Perú señaló que entre el lunes y el martes se definirá si se admite la moción de censura, previo debate sobre si el procedimiento que se dio para presentar el recurso es válido o no.

"Hay 2 posiciones, los que consideran que la censura de por sí ya es un instrumento de control político que tiene que pasar directamente y, por otro lado, quienes dicen que no ha habido un proceso de interpelación previa. En consecuencia, hay una doble interpretación. Por eso, la Mesa Directiva, de forma colegiada y con la asesoría de la Oficialía Mayor, va a tomar una decisión, seguramente, entre el lunes y martes", dijo.

SOBRE "GENERACIÓN Z"

Respecto a las movilizaciones de la denominada "Generación Z" el último fin de semana, Jerí Oré opinó lo siguiente: "Es válido ello, pero también exigimos la prudencia, la moderación y no generar mayores disturbios", sostuvo.