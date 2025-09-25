Delia Espinoza arremete contra Tomás Gálvez: "No es fiscal, el señor es político"

La suspendida fiscal suprema, Delia Espinoza, tuvo duros calificativos contra el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, quien hace unos días se mostró a favor de sus suspensión alegando que "hizo los méritos" para ser removida del cargo.

En entrevista para Epicentro, la extitular del Ministerio Público criticó al nuevo jefe de la Fiscalía, alegando que "es político" y no un miembro de la referida institución, debido a su accionar y su ideología.

"No es fiscal, el señor es político y eso está claro. A mí me lo habían dicho y yo no lo quería creer porque yo siempre actúo de buena fe [...] hasta cierto punto creo que fui ingenua, yo creo en las personas pero él demostró lo contrario con sus actitudes violentas, sus afirmaciones diciendo que somos prácticamente mafiosos", dijo.

SOBRE SU SUSPENSIÓN

Por otra parte, Espinoza Valenzuela habló de su suspensión por 6 meses y dijo que confía en recuperar el cargo de fiscal de la Nación mediante la vía judicial con los recursos presentados por su defensa legal.