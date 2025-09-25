Tras denuncia de Panorama: Premier exige informe al ministro del Interior sobre velatorio policial

Un reportaje de Panorama reveló que el velatorio policial de Santa Luzmila, ubicado en el distrito de Comas, permanece cerrado y sin haber albergado un solo velorio desde su inauguración en diciembre de 2023.

Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, informó que ya ha solicitado un informe completo al ministro del Interior, Carlos Malaver.

"Estoy esperando el informe final; de encontrar responsabilidades se dispondrán las acciones. No nos va a temblar la mano si hay responsabilidad administrativa o legal", aseguró durante una conferencia de prensa.

SOBRE MOCIÓN DE CENSURA CONTRA SANTIVÁÑEZ

En otro momento, Arana se pronunció sobre la moción de censura contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, señalando que respetan la decisión del Congreso, aunque advirtió que desde los medios de comunicación se criminaliza la acción de un funcionario público.