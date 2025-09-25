PCM sobre cobro de cupos a transportistas: “Se han incrementado las tareas de inteligencia”

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se refirió a los recientes casos de extorsión contra empresas de transporte público y afirmó que la Policía Nacional ha intensificado las labores de inteligencia y los operativos en distintas zonas del país. El premier sostuvo que estas acciones buscan frenar el accionar de las organizaciones criminales que vienen intimidando a conductores y cobradores con el cobro de cupos.

Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones informó que su sector ha asumido el compromiso de reforzar la seguridad con la adquisición de 16 mil cámaras de videovigilancia. El funcionario precisó que el proceso de compra ya está en marcha y que estos equipos se instalarán en unidades de transporte y puntos estratégicos para monitorear posibles atentados.

Las medidas fueron anunciadas tras una serie de ataques registrados en Lima y el Callao, donde varias combis fueron incendiadas o baleadas como represalia contra transportistas que se negaron a pagar extorsiones. Según gremios del sector, el monto exigido por las mafias puede superar los 40 soles diarios por vehículo.

SEGURIDAD PARA TODOS

El Gobierno reiteró que continuará trabajando de manera articulada entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y los sectores involucrados para devolver seguridad a los usuarios y operadores del transporte público. Asimismo, advirtió que se aplicará todo el peso de la ley contra las bandas criminales que persistan en estas prácticas ilícitas.