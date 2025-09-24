Susana Villarán: Fiscalía y Procuraduría presentaron alegados en segundo día de juicio oral

El juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, continuó con nuevas revelaciones del fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato. Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público señaló que la exautoridad encabezó una presunta organización criminal que favoreció a las constructoras Odebrecht y OAS a cambio de millonarios aportes ilícitos.

De acuerdo con la acusación, Odebrecht entregó 3 millones de dólares para financiar la campaña contra la revocatoria del 2013 y más de un millón para la campaña de reelección de Villarán. Asimismo, OAS habría aportado 7 millones de dólares, beneficiándose con la ampliación de concesiones de peajes en la Línea Amarilla y con la eliminación de un proyecto del Metropolitano que debía ejecutarse en Lima.

En su exposición, Pérez citó el testimonio de Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, quien aseguró que Villarán agradeció directamente los pagos, coordinando que parte del dinero fuera entregado en Brasil y otra parte en Lima a través del exgerente municipal, José Miguel Castro. La Fiscalía además cuestionó que, con una adenda, se dejara sin efecto la construcción de un nuevo corredor del Metropolitano, lo que incrementó el uso de peajes en la capital.

VILLARÁN Y SU DEFENSA

Por su parte, Susana Villarán defendió su gestión y aseguró que el proceso busca desacreditarla. “Aquí se me está juzgando por no haber hecho un gobierno en favor de los poderosos”, manifestó. También saludó la eventual participación de Jorge Barata y Leo Piñeiro en el juicio, afirmando que demostrará su inocencia. Mientras tanto, el proceso civil contra los herederos del fallecido exfuncionario José Miguel Castro seguirá en curso, según dispuso la Corte Superior de Justicia.