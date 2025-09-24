Paola Moreno critica a Dina Boluarte por su discurso ante la ONU: “Ha ido a dar un poco de vergüenza”

La presidenta Dina Boluarte volvió a estar en el centro de la polémica durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. En su más reciente discurso, la mandataria aseguró que en el Perú se “vive en paz”, frase que generó inmediatas reacciones en los peruanos que vive en medio de una creciente inseguridad.

En su intervención, Boluarte afirmó que “en nuestro país viven los pueblos originarios y los pueblos del mundo en paz y unidad como una gran síntesis del Perú. Somos un país solvente y estable”. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con la creciente ola de inseguridad, marcada por delitos de extorsión y sicariato en distintas regiones.

La polémica no fue la primera en su paso por la ONU. El día inaugural, la presidenta fue interrumpida dos veces cuando la organización le apagó el micrófono por exceder el tiempo asignado en su discurso sobre igualdad de género y empoderamiento femenino.

CRÍTICAS AL DISCURSO DE BOLUARTE

Durante su segunda intervención, la mandataria también defendió la Ley de Amnistía que otorga beneficios a policías y militares que combatieron en el conflicto armado de los años 80 y 90. Boluarte los calificó como “héroes”, pese a que algunos de ellos fueron procesados por violaciones a los derechos humanos.

La conductora de 24 Horas Mediodía, Paola Moreno, discrepó abiertamente con la jefa de Estado por sus declaraciones ante la Asamblea General de la ONU: “Realmente la presidenta Dina Boluarte ha ido a dar un poco de vergüenza en las Naciones Unidas”, aseveró.