Defensor del Pueblo anuncia proyecto de ley contra discursos de odio

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, informó que esta semana presentará ante el Congreso de la República un proyecto de ley destinado a combatir los discursos de odio que promuevan o inciten a la discriminación y/o violencia en el país.

DETALLES DE LA INICIATIVA

Según explicó en declaraciones a RPP, la iniciativa no contempla sanciones penales, sino que busca fomentar una “cultura de paz” a través de los medios de comunicación y políticas públicas. “Debe estar proscrito todo acto que fomente el odio. Eso no puede darse. Nosotros tenemos que fomentar una cultura de paz en un momento de encrispación social”, sostuvo Gutiérrez.

El defensor del Pueblo aclaró que el proyecto no pretende limitar la libertad de expresión ni el trabajo de la prensa, derechos que consideró fundamentales para el funcionamiento de la democracia.

Sin embargo, no descartó que se incorpore la posibilidad de aplicar sanciones en el ámbito electoral a quienes, postulando a un cargo público, recurran a discursos de odio durante las campañas.