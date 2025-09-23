Dina Boluarte tras golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022: “Buscaba instaurar una dictadura”

En medio del segundo día de la Asamblea de las Naciones Unidas que se viene realizando en Estados Unidos, Dina Boluarte se subió al estrado para participar, donde decidió recordar lo que vivieron los peruanos en diciembre de 2022.

Durante sus declaraciones, la mandataria aseguró que el expresidente del país, Pedro Castillo, tenía planeado instaurar una dictadura en el territorio nacional, costándole su destitución del cargo, por lo que, de acuerdo a la Constitución Política, debió tomar el puesto.

“Por el golpe de Estado del 2022 que pretendía instaurar una dictadura sometiendo a todos los poderes del Estado, tuve que asumir constitucionalmente la presidencia de la República”, mencionó la dignataria en un primer momento.

RESPONDIÓ A SUS DETRACTORES

Dina Boluarte decidió responderles a sus detractores que la califican como ladrona por haber asumido el cargo presidencial. Además, precisó que los simpatizantes de Castillo Terrones tienen el propósito de hacerlo ver ante los ciudadanos como la víctima.

“Desde entonces se estableció una narrativa por el cual, el golpista se convirtió en víctima y la presidenta que asumió constitucional y legalmente fue acusada por algunas voces de 'golpista y usurpadora'", manifestó.