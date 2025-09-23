Dina Boluarte sobre ley de amnistía en EE.UU.: “Héroes que defendieron al país son perseguidos”

En medio de su participación en la asamblea de la Naciones Unidas en Estados Unidos, Dina Boluarte tomó la palabra y decidió pronunciarse sobre la ley de amnistía para Policías y Militares que lucharon contra el terrorismo durante 1980 hasta el 2022.

Durante sus declaraciones, la mandataria salió en defensa de la normativa que aprobó el Poder Ejecutivo hace un par de semanas atrás, asegurando que las personas que combatieron en los momentos complicados que pasó el país, hasta ahora se les persigue.

“Las Fuerzas Armadas y Policías que defendieron la vida y libertad de los peruanos, son acusados de violar los Derechos Humanos, convirtiéndose así, los héroes defensores de la vida, democracia y libertad, en victimarios. Los terroristas en víctimas (…) Los héroes que defendieron la democracia son perseguidos en juicios”, manifestó.

CIFRAS QUE DEJÓ EL PASO DEL TERRORISMO EN PERÚ

De acuerdo a los números compartidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, alrededor de 69 mil peruanos murieron durante los años 80 y 90. Además, de que el 60% de las cifras compartidas fueron ejecutados por miembros del terrorismo.