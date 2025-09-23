¿Postulará el 2026? Juan José Santiváñez: "He recibido invitación de muchos partidos"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, se pronunció su futuro político estando a pocos meses de finalizar el gobierno de Dina Boluarte y de dar inicio a la campaña electoral con miras a los comicios del próximo año.

En entrevista para Exitosa Noticias, el titular del MINJUSDH precisó que actualmente su prioridad recae en su labor como ministro de Estado, sin embargo, confesó que ha recibido propuestas de muchos partidos para postular a un cargo público en el 2026.

"En este momento yo estoy abocado a ser ministro de Estado, es mi principal labor, mi principal función. Lo que no voy a negar es que he recibido invitación de muchos partidos [...] he recibido invitación de varios partidos que creen que podríamos aportar en algunos proyectos políticos", dijo.

¿QUÉ PARTIDOS LO INVITARON?

Pese a que Santiváñez Antúnez no reveló los nombres de las agrupaciones que lo invitaron, se especula que APP y Renovación Popular serían algunos de los partidos interesados en contar en sus filas con el hoy ministro de Justicia, quien tiene hasta el 13 octubre para renunciar a su cargo en caso desee participar en las próximas elecciones.