Ministro Sandoval tras invitación de López Aliaga: "Yo no siembro ofensas"

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, se pronunció sobre la invitación que le hizo el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para conversar y llegar a un acuerdo sobre la viabilidad del tren Lima-Chosica.

En declaraciones a la prensa, el titular del MTC confirmó su disponibilidad a dialogar con el burgomaestre, tras varias semanas de tensiones entre el Municipio de Lima y la cartera que dirige por el tema en cuestión.

"Vamos a ser responsables con las propuestas, vamos a hablar técnicamente como debe ser, con la cordialidad y la responsabilidad que el pueblo espera de sus autoridades. Yo no siembro ofensas, cosecho la paz", dijo.

PREMIER TAMBIÉN FUE INVITADO

Cabe precisar que la invitación de López Aliaga también incluye al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, quien desde Ica aseguró que su despacho dará luz verde a estas reuniones técnicas.