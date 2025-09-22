Tren Lima-Chosica: alcalde de Lima invitó al ministro de Transportes a reunión técnica

Después de semanas de tensiones por la viabilidad del proyecto del tren Lima–Chosica, la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) acordaron dar un paso hacia el diálogo. Todo comenzó el último viernes, cuando el alcalde Rafael López Aliaga publicó en su cuenta de X un mensaje invitando al titular del MTC y al presidente del Consejo de Ministros a una reunión técnica, tras lo que él calificó como “un largo proceso de meditación” en el extranjero.

La apertura del burgomaestre motivó la respuesta del ministro César Sandoval, quien saludó la iniciativa y resaltó la importancia de abordar el tema desde un punto de vista técnico. Recordó que ya se habían desarrollado cinco mesas de trabajo con distintos actores y que el ministerio nunca se ha opuesto al proyecto, aunque sostuvo que las decisiones deben mantenerse en base a criterios técnicos.

Por su parte, el premier Eduardo Arana, desde Ica, aseguró que su despacho dará luz verde a estas reuniones técnicas, lo que allanaría el camino para un eventual consenso. Sandoval también adelantó que en los próximos días brindará mayores detalles sobre las propuestas en evaluación, entre ellas la reapertura del antiguo aeropuerto Jorge Chávez y su conexión mediante un monorriel con el nuevo terminal aéreo.

¿HABRÁ DIÁLOGO?

Con este giro, el enfrentamiento político entre ambas instituciones entra en una nueva etapa de negociación, aunque aún está por verse si las conversaciones técnicas lograrán concretar un plan viable para Lima Este y, en particular, para el esperado tren hacia Chosica.