Congreso alcanza nivel récord de desaprobación: 94,4% de la población lo rechaza

El Congreso de la República alcanzó un nuevo récord de desaprobación, superando incluso a la presidenta Dina Boluarte. Según la reciente encuesta de CPI, mientras que la mandataria es percibida negativamente por 93,8% de la población, el Parlamento es desaprobado por 94,4%, cifra que llega al 96% en Lima y Callao.

REACCIONES

El congresista no agrupado Edward Málaga señaló que este rechazo está justificado: “Lo que deciden las mayorías, la legislación y los proyectos, así como el control político, están manejados por una cúpula de partidos que no responde a las expectativas de la población”, declaró.

Por su parte, Milagros Jáuregui, de Renovación Popular, atribuyó parcialmente la crisis de representatividad a la prensa, asegurando que los medios solo destacan los escándalos de algunos parlamentarios, sin visibilizar los actos positivos: “Tampoco los medios ayudan a que lo bueno que se hace sea publicado, entonces ocasionan un rechazo”, afirmó.

En contraste, Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, afirmó que la desaprobación general del Congreso no lo afecta personalmente y cuestionó los análisis globales de las encuestadoras: “Estoy seguro de que no todos los congresistas tienen el mismo grado de aceptación; se está afectando a la institución sin profundizar”, indicó.

La encuesta se realizó a 1.200 personas de entre 18 y 70 años, ubicadas en zonas urbanas y rurales del país, con un nivel de confianza de 95,5% y un margen de error de ±2,8%.