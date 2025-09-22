Rafael López Aliaga revela que se amistó con el ministro de Transportes: “Lo he llamado”

Al parecer la pipa de la paz entre Rafael López Aliaga y el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, está a punto de fumarse. Esto después de que, el burgomaestre de Lima revelara que se ha comunicado con el ministro.

En declaraciones desde Ate, donde inauguró una loza deportiva, López Aliaga mencionó que ha tenido una llamada telefónica con Sandoval Pozo, con el propósito de poder limar asperezas y llegar a un acuerdo sobre el tren Lima-Chosica.

“Con el ministro de Transportes hemos restablecido una amistad. En serio, yo lo he llamado, le he dicho al caballero: 'Mira, esto no puede ser personal. Aquí está en juego el bienestar de mucha gente'. Lo he llamado por el tren, por eso lo he llamado. Pero le he llamado también por otro tema", manifestó.

SE DIJERON DE TODO SEMANAS ATRÁS

Hace un par de semanas atrás, el ministro de Transportes y Rafael López Aliaga se dijeron de todo. El alcalde de Lima mencionó que César Sandoval se encontraba en contra del tren Lima-Chosica, debido a que buscaría un cargo político en las elecciones de 2026. Ante ello, Sandoval Pozo aseguró que la autoridad que estaba en campaña era el burgomaestre de Lima.