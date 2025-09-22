Betssy Chávez asegura que será presidenta del Perú: "No me desespera que sea en 3, 4 o 5 años"

La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, aseguró que sus aspiraciones políticas se mantienen intactas pese a ser investigada por el presunto delito de rebelión por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

En entrevista para LP Derecho, la expremier aseguró que su objetivo es llegar a la Presidencia de la República e indicó que está dispuesta a esperar el tiempo que sea necesario, teniendo en cuenta que el actual cronograma electoral y sus procesos judiciales la impiden postular en los comicios del próximo año.

"Yo voy a ser presidenta de la República, no quiero, voy a ser presidenta de la República, te lo digo con esa seguridad. No me desespera que sea en tres, cuatro o cinco años, no es algo que me desespere", dijo.

BRECHAS SOCIALES

Asimismo, Chávez Chino, quien hasta hace poco cumplía prisión preventiva en el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos, precisó que su interés está en reducir las brechas sociales y en formar nuevos cuadros políticos.