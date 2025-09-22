Iván García sobre la Generación Z: “Presiones pueden hacer frenar decisiones de las autoridades"

El fin de semana se realizaron dos manifestaciones en el Centro de Lima que concentró a diversos ciudadanos y ordenó el despliegue de decenas de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en puntos estratégicos.

Entre los protestantes se concentraron miles de jóvenes, quienes integrarían la denominada Generación Z, pero ¿Que buscan hacer las personas que conforman este colectivo en las calles de la capital?

ANALISTA POLÍTICO RESPONDE AL RESPECTO

De acuerdo al analista político, Iván García, este grupo no tiene ningún tipo de nexo con las agrupaciones del Parlamento por lo que considera que las protestas no cuentan con direccionamientos. Además, comentó que las presiones que hagan podrían repercutir en las decisiones que toman las autoridades del Perú.

“No es un movimiento político, no responde a un criterio partidista ni ideológico (…) Son los llamados nativos digitales. Su presencia en las calles ha hecho que el Gobierno y Congreso, retrocedan en sus decisiones (…) Muestran un rechazo a la clase política del país”, declaró.