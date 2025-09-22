Tomás Gálvez sobre eliminar el Eficcop: "Eso se verá más adelante"

El fiscal supremo, Tomás Gálvez, se pronunció tras haber sido designado como fiscal de la Nación interino en reemplazo de Delia Espinoza, quien fue suspendida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por seis meses.

En entrevista para Panamericana Televisión, el nuevo titular del Ministerio Público interino señaló que, antes de tomar sus primeras acciones, realizará una evaluación de la situación en la que se encuentra la Fiscalía.

"En este momento tengo que informarme de la situación en cómo está la Fiscalía de la Nación, tengo que hacer un diagnóstico de la problemática y luego iré tomando las decisiones conjuntamente con los señores fiscales supremos", dijo.

SOBRE EL EFICCOP

Al ser consultado sobre el futuro del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), Gálvez Villegas respondió lo siguiente: "Eso se verá más adelante, de momento no se ha tratado nada de eso [...] eso ya lo trataremos en su momento", sostuvo.