César Acuña recibe un huevazo durante actividad en Huancayo

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, protagonizó un incidente incómodo durante su visita a la ciudad de Huancayo. Mientras recorría la calle Real acompañado de precandidatos de su agrupación, un manifestante que rechazaba su presencia le lanzó un huevo que impactó directamente en su pecho, generando desconcierto entre sus seguidores y su equipo de seguridad.

El hecho ocurrió en medio de una actividad proselitista en la que APP presentaba a posibles aspirantes para las elecciones regionales. Testigos señalaron que parte de la población reaccionó con molestia ante la presencia del también gobernador regional de La Libertad. Pese a los intentos de su personal por controlar la situación, las imágenes del ataque rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Posibles consecuencias legales

Este episodio se suma a las recientes observaciones hechas por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo, que concluyó que Acuña vulneró la Ley de Organizaciones Políticas al participar en un evento partidario en Piura. El especialista en derecho electoral José Naupari explicó que las sanciones pueden ir desde multas económicas hasta la inhabilitación para postular, aunque la decisión final recaerá en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Analistas recuerdan que en 2016 Acuña fue retirado de la contienda presidencial por una infracción normativa, lo que genera incertidumbre sobre su futuro político. Mientras tanto, la reacción ciudadana en Huancayo refleja el descontento de una parte del electorado hacia su figura, tanto como dirigente de APP como autoridad regional.