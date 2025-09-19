Premier Arana: "Ninguna autoridad puede interferir en el proceso electoral"

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció luego que la PCM emitiera un comunicado cuestionando el pedido de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para declarar "ilegal" al partido Fuerza Popular y cancelar su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas.

En declaraciones a la prensa, el jefe del Gabinete Ministerial ratificó la postura de la PCM y señaló que ninguna autoridad del Estado tiene facultades para impedir o intervenir en el desarrollo de los comicios electorales.

"Ninguna autoridad, nadie en el Perú, puede interferir en el proceso electoral. Para nosotros la preocupación es que no haya un proceso limpio y transparente", señaló Arana Ysa.

NIEGA PRESIONES

Asimismo, el primer ministro negó que desde el Ejecutivo se busque presionar al Ministerio Público o al Poder Judicial para que la solicitud de Espinoza Valenzuela contra Fuerza Popular no prospere.

"Rechazo que desde el Gobierno podamos haber intervenido o de alguna manera presionado a alguna institución del Estado, menos al Poder Judicial y de ninguna manera al Ministerio Público. Nos parece un exceso de la Fiscalía de la Nación que haya efectuado una serie de denuncias en contra de los ministros y varias autoridades que consideramos que no están arregladas a ley", sostuvo.