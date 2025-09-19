Elecciones 2026: Hermano de Wilfredo Oscorima sería candidato al Congreso

A menos de un año de que se realicen las elecciones generales de 2026, las diversas agrupaciones políticas que participarán, se encuentran ultimando detalles para presentarle a la ciudadanía el candidato que buscará llegar a las entidades del Gobierno.

Con 35 años y estar vinculado a la agroexportación, el hermano del gobernador regional de Ayacucho y ‘Wayki’ de Dina Boluarte, Wilfredo Oscorima, Yuri Oscorima, tendría planeado presentarse para la cámara de diputados.

¿QUÉ DIJO LA AUTORIDAD AL RESPECTO?

Tras su llegada al Congreso, la autoridad reveló que la postulación de su familiar está encaminada, pero no hay nada confirmado. “Estamos en ideas, no tenemos nada oficial. Creo que ahora no es el momento”.

Finalmente, al ser consultado sobre su futuro, Wilfredo Oscorima mencionó que dará un paso al costado en la política peruana, ya que, ha trabajado en beneficio de su ciudad. “No voy a participar en las elecciones 2026 (…) Es momento de dar un paso al costado (en la política)”.