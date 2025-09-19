Congreso rinde homenaje a César Acuña por su "labor parlamentaria"

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, participó en la Comisión de Producción del Congreso de la República, donde inicialmente acudió para rendir cuentas sobre su gestión. Sin embargo, el hecho que más llamó la atención no fue su exposición, sino el reconocimiento que posteriormente le otorgó el Parlamento por su paso como legislador en los periodos 2006-2011. La distinción fue entregada por el actual presidente del Congreso, José Jerí, y compartida por Acuña en sus redes sociales.

En su publicación, el líder de Alianza para el Progreso expresó sentirse “fundamente honrado” por el galardón y aseguró que este reafirma su compromiso con el progreso nacional. No obstante, la entrega del reconocimiento generó controversia, pues son pocas las iniciativas parlamentarias recordadas durante los años en que ejerció como congresista.

Un reconocimiento cuestionado

El otorgamiento de este tipo de distinciones no es un hecho aislado. En el pasado, el Congreso ya había sido criticado por condecorar a figuras mediáticas o del entretenimiento sin una justificación clara, lo que ha alimentado la percepción de que se priorizan intereses políticos o gestos simbólicos sobre méritos reales. En este caso, el homenaje a Acuña ocurre en medio de las dificultades que enfrenta su administración regional, caracterizada por denuncias de inacción ante la inseguridad y cuestionamientos ciudadanos en La Libertad.

El reconocimiento llega, además, en un escenario político donde la ciudadanía observa con recelo cómo el Congreso parece otorgar legitimidad a personajes con fuerte influencia nacional, incluso cuando sus gestiones actuales son motivo de críticas. Para muchos, el homenaje a Acuña no solo carece de sustento, sino que resulta inoportuno frente a los problemas que atraviesa su región.