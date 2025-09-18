Fernando Rospigliosi llama “desquiciada” a fiscal Delia Espinoza tras pedido contra Fuerza Popular

La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud para declarar ilegal al partido Fuerza Popular, argumentando que la organización política habría promovido conductas contrarias al orden democrático.

En el documento fiscal, Espinoza señala que el partido fujimorista habría promovido atentados contra la integridad de magistrados, alentado la exclusión de congresistas de su propia bancada, legitimado actos de violencia durante el conflicto armado interno y avalado la violencia como método para alcanzar objetivos políticos.

REACCIONES

La noticia, conocida la tarde de este jueves, generó una reacción inmediata de la bancada fujimorista, que rechazó de manera categórica la medida y acusó a la fiscal de actuar con fines políticos. “Esta señora está desquiciada y debe ser apartada de inmediato de un cargo tan importante”, declaró el congresista Fernando Rospigliosi, integrante de Fuerza Popular.

Por su parte, la congresista Patricia Juárez sostuvo: “Jamás hemos tenido conductas antidemocráticas. Rechazamos absolutamente lo propuesto por la fiscal de la Nación. Esto es un verdadero exceso contra el sistema democrático. Hacemos un llamado a las fuerzas políticas y a la comunidad internacional porque se pretende atentar contra un partido político democrático”.

En la misma línea, el parlamentario César Revilla calificó la medida como un intento reiterado de anular a Fuerza Popular. “No quieren una vez, ni dos, sino tres veces desaparecer a la organización política más grande del país. Y qué extraño que esto ocurra justo en vísperas de elecciones”, expresó.

Cabe recordar que en el marco de las investigaciones del caso Cócteles, el fiscal José Domingo Pérez también presentó en su momento un pedido para declarar ilegal a Fuerza Popular, el cual no prosperó.

El pedido de declaratoria de nulidad será evaluado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que deberá pronunciarse sobre la viabilidad de esta solicitud sin precedentes en el escenario político actual.