Fiscal Delia Espinoza pide al Poder Judicial cancelar inscripción del partido Fuerza Popular

Este mediodía, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó un documento de 364 páginas ante la Corte Suprema solicitando que el partido Fuerza Popular sea declarado ilegal y se cancele su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas.

Indica que la agrupación, liderado por Keiko Fujimori, habría incurrido en una conducta antidemocrática, por lo que solicita se le retire la inscripción no solo del registro electoral, también de cualquier otro listado en el que figure como partido político vigente.

VULNERADO LIBERTADES

Espinoza Valenzuela señala también que Fuerza Popular supuestamente habría promovido actividades contrarias a los principios democráticos, vulnerado libertades, impulsados atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios y opositores políticos.

El voluminoso expediente del Ministerio Público fue dirigido al presidente de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, que deberá evaluar a la brevedad posible la admisibilidad del requerimiento y el trámite correspondiente.