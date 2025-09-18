Congreso aprueba dictamen que reconoce gratificación, CTS y subsidio por sepelio para trabajadores CAS

El Parlamento aprobó anoche el dictamen que propone extender el derecho a la gratificación a los trabajadores comprendidos en el régimen del Decreto Legislativo 1057, norma que regula la Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

La iniciativa, que fue vista y aprobada previamente por las Comisiones de Trabajo y de Presupuesto, recibió 87 votos a favor, dos en contra y una abstención. Asimismo, la representación nacional la exoneró de segunda votación.

FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD

La propuesta modifica los artículos 3,5 y 6 del Decreto Legislativo 1057, que regula el régimen CAS, a fin de otorgar al trabajador gratificaciones por Fiestas Patrias y por Navidad, que será equivalente a una remuneración mensual.

Mientras la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), se entregará tomando como base el 100% del sueldo mensual por cada año de servicio, el pago es cancelatorio y solo se efectiviza a la culminación del vínculo del servidor con la entidad.