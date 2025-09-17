Ministro Juan José Santiváñez niega audios y denuncia “campaña mediática” en su contra

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, llegó al Congreso para responder por los recientes audios que comprometerían su gestión y que han generado nuevas tensiones en el Gabinete encabezado por Eduardo Arana.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización, Santiváñez rechazó categóricamente la autenticidad de las grabaciones en las que se le vincularía con presuntas gestiones a favor de internos, como Marcelo Salirrosas, recluido en un penal de Trujillo.

“No admito el contenido de esos audios. Me someto a los peritajes que corresponden, aunque se han generado vulneraciones de derechos”, afirmó el ministro, quien insistió en que los registros habrían sido manipulados.

DENUNCIA CAMPAÑA MEDIÁTICA

En su exposición —acompañada de diapositivas en PowerPoint— el titular de Justicia sostuvo que los audios forman parte de una “quinta campaña mediática” en su contra desde que asumió cargos en el Ejecutivo.

Además, reconoció que la esposa de su excliente, conocido como “El Diablo”, ingresó en dos ocasiones al Ministerio del Interior cuando él ocupaba ese despacho, aunque descartó que las grabaciones hayan ocurrido durante esas visitas.