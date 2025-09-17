Moción de censura contra Juan José Santiváñez superó las 33 firmas, anuncia Susel Paredes

La congresista del Bloque Democrático, Susel Paredes, anunció este miércoles que la moción de censura de su autoría contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, ya alcanzó las firmas necesarias para su presentación.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria destacó el apoyo a su iniciativa por parte de diversos congresistas, habiendo obtenido un total de 35 rúbricas que proponen la censura del hoy titular del MINJUSDH.

"Hemos conseguido ya las firmas de la moción de censura contra el ministro de justicia, porque un protector de delincuentes no puede ser ministro de ninguna cartera! ¡Santivañez, otra vez, te vamos a censurar!", se lee en el tuit.

AUDIOS

Cabe precisar que Santiváñez Antúnez se encuentra una vez más en el ojo de la tormenta luego que el dominical Panorama reveló unos audios que lo vinculan tanto a él como al premier Eduardo Arana. El objetivo de la conversación entre ambos habría sido un presunto tráfico de influencias en favor del criminal Miguel Salirrosas, miembro de una facción de la organización criminal "Los Pulpos".

Si bien la moción se presentó antes, fue el destape de Panorama el detonante para que se alcanzaran las firmas necesarias y se admita su debate en el Pleno. De esta forma, Juan José Santiváñez podría ser censurado por segunda vez, recordemos que en marzo del presente año, el Congreso lo censuró como jefe del Ministerio del Interior, tras el asesinato de Paul Flores, cantante de Armonía 10.