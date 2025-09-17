Congreso eliminará sesiones virtuales en el próximo periodo bicameral

La Comisión de Constitución del Congreso de la República viene definiendo el nuevo reglamento que regirá al próximo pleno bicameral, en el que se contará con una Cámara de Diputados conformada por 130 legisladores y un Senado integrado por 60 parlamentarios.

Entre las disposiciones más destacadas figura la eliminación de la virtualidad en el Parlamento. A partir del próximo periodo congresal, las sesiones virtuales quedarán prohibidas, por lo que todos los parlamentarios deberán asistir de manera presencial al Legislativo.

CUESTIONAMIENTOS A LA VIRTUALIDAD

Cabe recordar que el actual Congreso, tras culminar la pandemia, hizo las sesiones virtuales frecuentes tanto en los plenos como en las comisiones, situación que generó cuestionamientos por la constante inasistencia de congresistas en debates y votaciones clave, como interpelaciones a ministros.

Incluso, en varias oportunidades, algunos legisladores fueron captados con el micrófono abierto realizando actividades ajenas a sus funciones, como participar del pleno mientras se encontraban en la playa.

Hora, con el nuevo reglamento, los legisladores estarán obligados a estar presencialmente en el Congreso. La medida propuesta deberá ser ratificada por la Comisión Permanente para entrar en vigor en el próximo Congreso bicameral.